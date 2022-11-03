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Лига Европы: Известны все потенциальные соперники "Карабаха" в плей-офф

Лига Европы: Известны все потенциальные соперники "Карабаха" в плей-офф Стали известны все потенциальные соперники "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
3 ноября 2022 г. 03:52
Лига Европы: Известны все потенциальные соперники Карабаха в плей-офф

Стали известны все потенциальные соперники "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, если "скакуны" займут 2-е место в группе G, то в плей-офф им предстоит встретиться с одной из следующих команд: "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия), "Барселона", "Севилья" (оба - Испания), "Спортинг» (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" Донецк (Украина), "Ювентус" (Италия).

Отметим, что сегодня в Баку "Карабах" в последнем – VI туре примет немецкий "Фрайбург".

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 7 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qarabağ"ın pley-offdakı potensial rəqibləri müəyyənləşib

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