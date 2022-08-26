Лига Европы: Известны все потенциальные соперники "Карабаха" по групповому этапу

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, определены 32 команды, которые сыграют в группе.

Агдамский клуб "Карабах", который сеян во 2-й корзине, попадет в ту же группу с одной из команд в других корзинах.

Корзина 1: "Рома", "Лацио" (оба - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (оба - Англия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Динамо" (Киев, Украина), "Олимпиакос" (Греция).

Корзина 2: ПСВ, "Фейеноорд" (оба Нидерланды), "Ренн", "Монако" (оба - Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Мальмё" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария).

Корзина 3: "Шериф" (Молдова), "Бетис" (Испания), "Мидтюльлан" (Дания), "Будье Глимт" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия), "Унион" (Берлин), "Фрайбург" (оба - Германия), "Фенербахче" (Турция).

Корзина 4: "Нант" (Франция), ХИК (Финляндия), "Штурм" (Австрия), АЕК (Ларнака), "Омония" (оба - Кипр), "Унион" (Бельгия), "Цюрих" (Швейцария), "Трабзонспор" (Турция).

Отметим, что сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.