Лига Европы: Известны все потенциальные соперники "Карабаха" по групповому этапу

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, определены 32 команды, которые сыграют в группе.
Агдамский клуб "Карабах", который сеян во 2-й корзине, попадет в ту же группу с одной из команд в других корзинах.
Корзина 1: "Рома", "Лацио" (оба - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (оба - Англия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Динамо" (Киев, Украина), "Олимпиакос" (Греция).
Корзина 2: ПСВ, "Фейеноорд" (оба Нидерланды), "Ренн", "Монако" (оба - Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Мальмё" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария).
Корзина 3: "Шериф" (Молдова), "Бетис" (Испания), "Мидтюльлан" (Дания), "Будье Глимт" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия), "Унион" (Берлин), "Фрайбург" (оба - Германия), "Фенербахче" (Турция).
Корзина 4: "Нант" (Франция), ХИК (Финляндия), "Штурм" (Австрия), АЕК (Ларнака), "Омония" (оба - Кипр), "Унион" (Бельгия), "Цюрих" (Швейцария), "Трабзонспор" (Турция).
Отметим, что сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.