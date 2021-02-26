Лига Европы: Известны еще семь участников 1/8 финала

Состоялись ответные матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Состоялись ответные матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, определены победители еще 7 путевок в 1/8 финала.

В следующий раунд вышли "Аякс" из Нидерландов, "Вильярреал" и "Гранада" из Испании, донецкий "Шахтер" из Украины, "Молде" из Норвегии, шотландский "Рейнджерс" и английский "Арсенал".

Остальные 8 матчей этого раунда начались в 00:00 по бакинскому времени.

Лига Европы

1/16 финала, ответные матчи

21:55. "Аякс" (Нидерланды) - "Лилль" (Франция) - 2:1

Первая игра - 2:1

21:55. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0

Первая игра - 2:0.

21:55. "Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания) - 2:1

Первая игра - 0:2

21:55. "Хоффенхайм" (Германия) - "Мольде" (Норвегия) - 0:2

Первая игра - 3:3

21:55. "Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1

Первая игра - 2:0.

21:55. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия) - 5:2

Первая игра - 4:3.

21:55. "Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:2

Первая игра - 1:1