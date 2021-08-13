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Лига Европы: "Галатасарай" вышел в плей-офф

Лига Европы: "Галатасарай" вышел в плей-офф Турецкий клуб "Галатасарай “в III квалификационном туре Лиги Европы УЕФА встретился в Шотландии с местным ”Сент-Джонстоном".
Футбол
13 августа 2021 г. 00:31
Лига Европы: Галатасарай вышел в плей-офф

Турецкий клуб "Галатасарай“ в III квалификационном туре Лиги Европы УЕФА встретился в Шотландии с местным ”Сент-Джонстоном".

Как сообщает Report, матч завершился победой представителей Турции со счетом 4:2.

В составе "Галатасарая" отличились Мбайе Диань, Мухаммед Актюркоглу, Софьян Фегули, Эмре Кылынч. Таким образом, представитель Турции вышел в плей-офф Лиги Европы.

Представитель Стамбула не смог обыграть соперника в домашнем матче - 1:1. Следующий матч "Галатасарай“ проведет в гостях против датского клуба ”Раннерс". Матч состоится 19 августа.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: “Qalatasaray” pley-offa yüksəlib

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