Лига Европы: "Галатасарай" выбыл из турнира

Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лиги Европы по футболу.

Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, в столице Чехии Праге, турецкий "Галатасарай" не смог защитить преимущество, завоеванное дома. "Желто-красные", одержавшие победу в Стамбуле со счетом 3:2, во втором поединке проиграли (1:4).

Французский "Марсель" выиграл у украинского клуба "Шахтер", а "Милан" по сумме двух матчей победил "Ренн".

Лига Европы, плей-офф, ответные матчи

21:45. "Фрайбург" - "Ланс" - 3:2

Первая игра - 0:0

21:45. "Ренн" - "Милан" - 3:2

Первая игра - 0:3

21:45. "Тулуза" - "Бенфика" - 0:0

Первая игра - 1:2

00:00. "Спортинг" - "Янг Бойз" - 1:1

Первая игра - 3:1

00:00. "Марсель" - "Шахтер" - 3:1

Первая игра - 2:2

00:00. "Спарта" - "Галатасарай" - 4:1

Первая игра - 2:3

00:00. "Рома" - "Фейеноорд" – 1:1 (с пен. 4:2)

Первая игра - 1:1.