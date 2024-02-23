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Лига Европы: "Галатасарай" выбыл из турнира

Лига Европы: "Галатасарай" выбыл из турнира Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лиги Европы по футболу.
Футбол
23 февраля 2024 г. 02:58
Лига Европы: Галатасарай выбыл из турнира

Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, в столице Чехии Праге, турецкий "Галатасарай" не смог защитить преимущество, завоеванное дома. "Желто-красные", одержавшие победу в Стамбуле со счетом 3:2, во втором поединке проиграли (1:4).

Французский "Марсель" выиграл у украинского клуба "Шахтер", а "Милан" по сумме двух матчей победил "Ренн".

Лига Европы, плей-офф, ответные матчи

21:45. "Фрайбург" - "Ланс" - 3:2

Первая игра - 0:0

21:45. "Ренн" - "Милан" - 3:2

Первая игра - 0:3

21:45. "Тулуза" - "Бенфика" - 0:0

Первая игра - 1:2

00:00. "Спортинг" - "Янг Бойз" - 1:1

Первая игра - 3:1

00:00. "Марсель" - "Шахтер" - 3:1

Первая игра - 2:2

00:00. "Спарта" - "Галатасарай" - 4:1

Первая игра - 2:3

00:00. "Рома" - "Фейеноорд" – 1:1 (с пен. 4:2)

Первая игра - 1:1.

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