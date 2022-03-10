Лига Европы: "Галатасарай" сыграет с "Барселоной"

Сегодня состоятся еще 5 матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся еще 5 матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первой встрече дня между собой сойдутся испанская "Севилья" и английский "Вест Хэм". Игра начнется в 21:45 по бакинскому времени.

Остальные 4 матча начнутся в 00:00. "Галатасарай", единственная турецкая команда на турнире, примет "Барселону" в Испании.

Лига Европы, 1/8 финала

Первые игры

10 марта

21:45. "Севилья" (Испания) - "Вест Хэм" (Англия)

00:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

00:00. "Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция)

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Байер Леверкузен" (Германия)

00:00. "Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция)

Отметим, что все ответные встречи пройдут 17 марта.