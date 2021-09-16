Лига Европы: "Галатасарай" против "Лацио", "Фенербахче" сыграет с "Айнтрахтом"

Сегодня пройдут заключительные матчи первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, во второй игровой день в 8 группах состоятся 15 встреч .
Из представителей Турции в турнире "Галатасарай" примет итальянский "Лацио", а "Фенербахче" станет гостем команды "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия).
Группа А
23:00. "Брондбю" (Дания) - "Спартак" (Прага, Чехия)
23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Лион" (Франция)
Группа В
23:00. "Монако" - "Штурм" (Грац, Австрия)
23:00. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Реал Сосьедад" (Испания)
Группа С
23:00. "Лестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)
Группа D
23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Фенербахче" (Турция)
23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Антверпен" (Бельгия)
Группа Е
20:45. "Галатасарай" (Турция) - "Лацио" (Италия)
20:45. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Марсель" (Франция)
Группа F
20:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - "Людогорец" (Разград, Болгария)
20:45. "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Брага" (Португалия)
Группа G
20:45. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)
20:45. "Бетис" (Испания) - "Селтик" (Шотландия)
Группа Н
20:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вест Хэм" (Англия)
20:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Генк" (Бельгия).