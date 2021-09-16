Лига Европы: "Галатасарай" против "Лацио", "Фенербахче" сыграет с "Айнтрахтом"

Сегодня пройдут другие матчи первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА

Сегодня пройдут заключительные матчи первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день в 8 группах состоятся 15 встреч .

Из представителей Турции в турнире "Галатасарай" примет итальянский "Лацио", а "Фенербахче" станет гостем команды "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия).

Группа А

23:00. "Брондбю" (Дания) - "Спартак" (Прага, Чехия)

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Лион" (Франция)

Группа В

23:00. "Монако" - "Штурм" (Грац, Австрия)

23:00. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Реал Сосьедад" (Испания)

Группа С

23:00. "Лестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)

Группа D

23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Фенербахче" (Турция)

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Антверпен" (Бельгия)

Группа Е

20:45. "Галатасарай" (Турция) - "Лацио" (Италия)

20:45. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Марсель" (Франция)

Группа F

20:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - "Людогорец" (Разград, Болгария)

20:45. "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Брага" (Португалия)

Группа G

20:45. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)

20:45. "Бетис" (Испания) - "Селтик" (Шотландия)

Группа Н

20:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вест Хэм" (Англия)

20:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Генк" (Бельгия).