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Лига Европы: "Галатасарай" против "Лацио", "Фенербахче" сыграет с "Айнтрахтом"

Лига Европы: "Галатасарай" против "Лацио", "Фенербахче" сыграет с "Айнтрахтом" Сегодня пройдут другие матчи первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА
Футбол
16 сентября 2021 г. 07:45
Лига Европы: Галатасарай против Лацио, Фенербахче сыграет с Айнтрахтом

Сегодня пройдут заключительные матчи первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день в 8 группах состоятся 15 встреч .

Из представителей Турции в турнире "Галатасарай" примет итальянский "Лацио", а "Фенербахче" станет гостем команды "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия).

Группа А

23:00. "Брондбю" (Дания) - "Спартак" (Прага, Чехия)

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Лион" (Франция)

Группа В

23:00. "Монако" - "Штурм" (Грац, Австрия)

23:00. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Реал Сосьедад" (Испания)

Группа С

23:00. "Лестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)

Группа D

23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Фенербахче" (Турция)

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Антверпен" (Бельгия)

Группа Е

20:45. "Галатасарай" (Турция) - "Лацио" (Италия)

20:45. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Марсель" (Франция)

Группа F

20:45. "Мидтьюлланн" (Дания) - "Людогорец" (Разград, Болгария)

20:45. "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Брага" (Португалия)

Группа G

20:45. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)

20:45. "Бетис" (Испания) - "Селтик" (Шотландия)

Группа Н

20:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вест Хэм" (Англия)

20:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Генк" (Бельгия).

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