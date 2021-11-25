О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига Европы: "Галатасарай" может пройти этап, а "Фенербахче" остаться в группе

Лига Европы: "Галатасарай" может пройти этап, а "Фенербахче" остаться в группе Сегодня завершится 5-й тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
25 ноября 2021 г. 08:22
Лига Европы: Галатасарай может пройти этап, а Фенербахче остаться в группе

Сегодня завершится 5-й тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй день будут сыграны 15 матчей.

В группе C польская "Легия" в лице игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели сыграет с "Лестером" в Англии. В другой игре этой группы, который состоялся вчера, итальянский "Наполи" уступил московскому "Спартаку".

Один из турецких клубов в кубке "Галатасарай", примет французский "Марсель". В другой встрече группы E итальянский "Лацио" встретится с московским "Локомотивом". Если представитель Стамбула выиграет или оба матча завершатся вничью, то "красно-желтые" пройдут этап.

"Фенербахче" встретится с "Олимпиакосом" в Греции, и чтобы сохранить свои шансы на выход из группы, по крайней мере, не должен проиграть сопернику.

Кроме того, "Спарта" (Прага, Чехия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Байер Леверкузен" (Германия), "Бетис" (Испания) и "Динамо" (Загреб, Хорватия) также имеет возможность оформить, как минимум второе место.

25 ноября

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

V тур

Группа А.

00:00. "Брондбю" (Дания) - "Лион" (Франция)

00:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Спарта" (Прага, Чехия)

Очки: "Лион" - 12, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2.

Группа В.

00:00. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Штурм" (Грац, Австрия)

00:00. "Монако" (Франция) - "Реал Сосьедад" (Испания)

Очки: "Монако" - 8, "Реал Сосьедад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм" - 1.

Группа C.

"Спартак" (Москва, Россия) - "Наполи" (Италия) - 2:1

00:00. "Лестер" (Англия) - "Легия" (Польша)

Очки: "Спартак" - 7 (5 игр), "Наполи" - 7 (5), "Легия" - 6, "Лестер" - 5.

Группа D.

00:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Фенербахче" (Турция)

00:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Антверпен" (Бельгия)

Очки: "Айнтрахт" - 10, "Олимпиакос" - 6, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 1.

Группа E.

21:45. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Лацио" (Италия)

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Марсель" (Франция)

Очки: "Галатасарай" - 8, "Лацио" - 5, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2.

Группа F.

21:45. "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)

21:45. "Мидтюллан" (Дания) - "Брага" (Португалия)

Очки: "Брага" - 9, "Црвена Звезда" - 7, "Мидтюллан" - 5, "Лудогорец" - 1.

Группа G.

21:45. "Бетис" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия)

21:45. "Байер Леверкузен" (Германия) - "Селтик" (Шотландия)

Очки: "Байер Леверкузен" - 10, "Бетис" - 7, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0.

Группа H.

21:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Вест Хэм" (Англия)

21:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Генк" (Бельгия)

Очки: "Вест Хэм" - 10, "Динамо" - 6, "Генк" - 4, "Рапид" - 3.

Ранее в следующий раунд вышли французский "Лион" и английский клуб "Вест Хэм".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qalatasaray" mərhələ adlaya, "Fənərbağça" qrupda qala bilər

Самое важное

Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2021 г. 00:00
В Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
ФотоВ Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
24 ноября 2021 г. 21:26
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi