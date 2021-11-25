Лига Европы: "Галатасарай" может пройти этап, а "Фенербахче" остаться в группе

Сегодня завершится 5-й тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня завершится 5-й тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй день будут сыграны 15 матчей.

В группе C польская "Легия" в лице игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели сыграет с "Лестером" в Англии. В другой игре этой группы, который состоялся вчера, итальянский "Наполи" уступил московскому "Спартаку".

Один из турецких клубов в кубке "Галатасарай", примет французский "Марсель". В другой встрече группы E итальянский "Лацио" встретится с московским "Локомотивом". Если представитель Стамбула выиграет или оба матча завершатся вничью, то "красно-желтые" пройдут этап.

"Фенербахче" встретится с "Олимпиакосом" в Греции, и чтобы сохранить свои шансы на выход из группы, по крайней мере, не должен проиграть сопернику.

Кроме того, "Спарта" (Прага, Чехия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Байер Леверкузен" (Германия), "Бетис" (Испания) и "Динамо" (Загреб, Хорватия) также имеет возможность оформить, как минимум второе место.

25 ноября

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

V тур

Группа А.

00:00. "Брондбю" (Дания) - "Лион" (Франция)

00:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Спарта" (Прага, Чехия)

Очки: "Лион" - 12, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2.

Группа В.

00:00. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Штурм" (Грац, Австрия)

00:00. "Монако" (Франция) - "Реал Сосьедад" (Испания)

Очки: "Монако" - 8, "Реал Сосьедад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм" - 1.

Группа C.

"Спартак" (Москва, Россия) - "Наполи" (Италия) - 2:1

00:00. "Лестер" (Англия) - "Легия" (Польша)

Очки: "Спартак" - 7 (5 игр), "Наполи" - 7 (5), "Легия" - 6, "Лестер" - 5.

Группа D.

00:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Фенербахче" (Турция)

00:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Антверпен" (Бельгия)

Очки: "Айнтрахт" - 10, "Олимпиакос" - 6, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 1.

Группа E.

21:45. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Лацио" (Италия)

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Марсель" (Франция)

Очки: "Галатасарай" - 8, "Лацио" - 5, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2.

Группа F.

21:45. "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)

21:45. "Мидтюллан" (Дания) - "Брага" (Португалия)

Очки: "Брага" - 9, "Црвена Звезда" - 7, "Мидтюллан" - 5, "Лудогорец" - 1.

Группа G.

21:45. "Бетис" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия)

21:45. "Байер Леверкузен" (Германия) - "Селтик" (Шотландия)

Очки: "Байер Леверкузен" - 10, "Бетис" - 7, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0.

Группа H.

21:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Вест Хэм" (Англия)

21:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Генк" (Бельгия)

Очки: "Вест Хэм" - 10, "Динамо" - 6, "Генк" - 4, "Рапид" - 3.

Ранее в следующий раунд вышли французский "Лион" и английский клуб "Вест Хэм".