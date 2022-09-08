Лига Европы: "Фрайбург" и "Карабах назвали стартовые составы

Объявлены стартовые составы "Фрайбурга" и "Карабаха", которые сыграют между собой в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, команды выйдут на поле со следующим составом:
"Фрайбург": Марк Флеккен, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Килианн Сильдилья, Кристиан Гюнтер (к), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан, Винченцо Грифо, Чон У Ен, Нильс Петерсен.
"Карабах": Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев (к), Марко Янкович, Кади, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Овусу.