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    Лига Европы. "Фиорентина" разгромила "Карабах" - ВИДЕО

    ПАОК оказался сильнее Слована

    Баку. 29 Сентября. REPORT.AZ/ В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» обыграла «Карабах» со счетом 5:1.

    Как передает Report, дублями в составе итальянцев отметились Хума Бабакар и Мауро Сарате, один гол забил Никола Калинич. Автором гола «Карабаха» стал Дино Ндлову.

    В другой встрече этой группы ПАОК одержал верх над «Слованом».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 2-й тур

    Фиорентина (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Бабакар, 39; 2:0 – Калинч, 43; 3:0 – Бабакар, 45; 4:0 – Сарате, 63; 5:0 – Сарате, 78; 5:1 – Ндлову, 90.

    Удаления: Юнусзаде, 30.

    Слован (Чехия) – ПАОК (Греция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Комличенко, 1; 1:1 – Атанасидис, 10 (с пенальти); 1:2 – Атанасидис, 82.

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