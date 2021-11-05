Лига Европы: "Фенербахче" одержал победу, "Лацио" с "Марселем" сыграли вничью

Стартовал четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в 6 группах сыграны еще 8 матчей.

Один из представителей Турции на турнире "Фенербахче" разгромил в гостях со счетом 3:0 бельгийский "Антверпен".

Итальянский "Лацио" во Франции встретился с местным "Марселем". В этой игре победитель не определился – 2:2.

Группа C.

21:45. "Легия" (Польша) - "Наполи" (Италия) - 1:4

00:00. "Лестер" (Англия) - "Спартак" (Москва, Россия) - 1:1

Очки: "Наполи" - 7, "Легия" - 6, "Лестер" - 5, "Спартак" - 4.

Группа D.

21:45. "Олимпиакос" (Греция) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 1:2

00:00. "Антверпен" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:3

Очки: "Айнтрахт" - 10, "Олимпиакос" - 6, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 1

Группа E.

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 1:1

00:00. "Марсель" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 2:2

Очки: "Галатасарай" - 8, "Лацио" - 5, "Марсель" - 4, Локомотив - 2.

Группа F.

00:00. "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Мидтюллан" (Дания) - 0:1

00:00. "Брага" (Португалия) - "Людогорец" (Разград, Болгария) - 4:2

Очки: "Брага" - 9, "Црвена Звезда" - 7, "Мидтюллан" - 5, "Людогорец" - 1.

Группа G.

00:00. "Байер Леверкузен" (Германия) - "Бетис" (Испания) - 4:0

00:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Селтик" (Шотландия) - 2:3

Очки: "Байер Леверкузен" - 10, "Бетис" - 7, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0.

Группа H.

21:45. "Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:2

00:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Вена, Австрия) - 3:1

Очки: "Вест Хэм" - 10, "Динамо" - 6, "Генк" - 4, "Рапид" - 3.

23:52

Стартовал четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в 6 группах было сыграно 8 матчей.

"Галатасарай", один из представителей Турции на турнире, принимал российский "Локомотив". Победитель в этой встрече не определился - 1:1. "Желто-красные" сохранили лидерство в группе E.

"Легия", за которую выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели уступила в родных стенах итальянскому "Наполи" - 1:4. Единственный мяч представителя Варшавы забил на 11-й минуте Эмрели.

4 ноября

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

IV тур

Группа А.

21:45. "Брондбю" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:1

21:45. "Лион" (Франция) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 3:0

Очки: "Лион" - 12, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2.

Группа В.

21:45. "Монако" (Франция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 0:0

21:45. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Штурм" (Грац, Австрия) - 1:1

Очки: "Монако" - 8, "Реал Сосьедад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм" - 1.

Группа C.

21:45. "Легия" (Польша) - "Наполи" (Италия) - 1:4

00:00. "Лестер" (Англия) - "Спартак" (Москва, Россия)

Очки: "Наполи" - 7 (4 игры), "Легия" - 6 (4), "Лестер" - 4, "Спартак" - 3.

Группа D.

21:45. "Олимпиакос" (Греция) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 1:2

00:00. "Антверпен" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция)

Очки: "Айнтрахт" - 10 (4 игры), "Олимпиакос" - 6 (4 игры), "Фенербахче" - 2, "Антверпен" - 1

Группа E.

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 1:1

00:00. "Марсель" (Франция) - "Лацио" (Италия)

Очки: "Галатасарай" - 8 (4 матча), "Лацио" - 4, "Марсель" - 3, "Локомотив" - 2 (4).

Группа H

21:45. "Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:2

00:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Вена, Австрия)

Очки: "Вест Хэм" - 10 (4 матча), "Генк" - 4 (4). "Динамо" - 3, "Рапид" - 3.