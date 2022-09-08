Лига Европы: "Фенербахче" одолел киевский "Динамо", "Рома" проиграла

Сегодня стартовал групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Сегодня стартовал групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , 8 из 16 запланированных на сегодня игр уже завершились.

Представитель Турции "Фенербахче" принимал киевский "Динамо" в рамках игры группы B. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Счет на 35-й минуте открыл стамбульский клуб, отличился Густаво Энрике. Игрок гостевой команды Виктор Цыганков восстановил статус-кво на 64-й минуте. Однако на 2-й добавленной к основному времени минуте новый трансфер "желто-синих" Миши Батшуайи забил победный гол "Фенербахче".

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, I тур

8 сентября

Группа А

20:45. "Цюрих" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия) — 1:2

20:45. "ПСВ" (Нидерланды) - "Будё-Глимт" (Норвегия) — 1:1

группа B

20:45. "АЕК" (Ларнака, Кипр) - "Ренн" (Франция) — 1:2

20:45. "Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) — 2:1

Группа С

20:45. "Лудогорец" (Болгария) - "Рома" (Италия) — 2:1

20:45. "ХИК" (Финляндия) – "Бетис" (Испания) — 0:2

Группа D

20:45. "Мальмё" (Швеция) - "Брага" (Португалия) — 0:2

20:45. "Унион" (Берлин, Германия) - "Унион" (Бельгия) — 0:1