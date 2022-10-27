ЛЕ УЕФА: Еще две команды вышли в плей-офф

По итогам прошедших сегодня восьми игр в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА определились еще два клуба, обеспечивших выход в плей-офф турнира.

По итогам прошедших сегодня восьми игр в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА определились еще два клуба, обеспечивших выход в плей-офф турнира.

Как сообщает Report , в группе А в следующий раунд вышли нидерландский ПСВ, обыгравший дома английский "Арсенал" со счетом 2:0, и бельгийский "Унион", одолевший с таким же счетом "Мальмё" на выезде.

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, IV тур

27 октября

Группа А

20:45. ПСВ (Нидерланды) – "Арсенал" (Англия) – 2:0

20:45. "Цюрих" (Швейцария) — "Будё Глимт" (Норвегия) — 2:1

Очки: "Арсенал" — 12, ПСВ — 10, "Будё Глимт" — 4, "Цюрих" — 3.

Группа В

20:45. АЕК (Ларнака, Кипр) – "Динамо" (Киев, Украина) – 3:3

20:45. "Фенербахче" (Турция) — "Ренн" (Франция) — 3:3

Очки: "Фенербахче" - 11, "Ренн" - 11, АЕК - 3, "Динамо" - 1.

Группа С

20:45. "Лудогорец" (Болгария) — "Бетис" (Испания) — 0:1

23:00. ХИК (Финляндия) - "Рома" (Италия)

Очки: "Бетис" - 13 (5 игр), "Лудогорец" - 7 (5 игр), "Рома" - 4, ХИК - 1

Группа D

20:45. "Мальмё" (Швеция) — "Унион" (Бельгия) — 0:2

20:45. "Унион" (Берлин, Германия) — "Брага" (Португалия) — 1:0

Счет: "Унион" (Бельгия) — 13, "Унион" (Берлин) — 9, "Брага" — 7, "Мальмё" — 0.

Группа F

20:45. "Лацио" (Италия) — "Мидтьюлланн" (Дания) — 2:1

23:00. "Штурм" (Австрия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)

Счет: "Лацио" — 8 (в 5 играх), "Фейеноорд" — 5, "Мидтьюлланн" — 5 (в 5 играх), "Штурм" — 5.

Отметим, что ранее выход из группы обеспечили "Фенербахче", "Арсенал", "Ренн", "Фрайбург", "Бетис" и "Реал Сосьедад".