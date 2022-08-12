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Лига Европы: Еще 6 команд вышли в плей-офф

Лига Европы: Еще 6 команд вышли в плей-офф Завершился III квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.
Футбол
12 августа 2022 г. 01:44
Лига Европы: Еще 6 команд вышли в плей-офф

Завершился III квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день состоялось еще 6 ответных встреч.

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, ответные игры

11 августа

20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Марибор" (Словения) - 1:0

Первая игра - 2:0

21:00. "Словачко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1

Первая игра - 0:3

21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 3:0

Первая игра - 2:0

22:00. "Дюделанж" (Люксембург) - "Мальмё" (Швеция) - 2:2

Первая игра - 0:3

22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) – "Олимпиакос" (Греция) - 2:2 (ОВЕРТАЙМ – 1:1, ПО ПЕНАЛЬТИ – 3:4)

Первая игра - 1:1

23:00. "Партизан" (Сербия) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 2:2

Первая игра - 1:2.

Отметим, что ранее ирландский клуб "Шэмрок Роверс" обыграл "Шкупи" в Северной Македонии со счетом 2:1 и вышел в плей-офф.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Daha 6 komanda pley-offa yüksəlib

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