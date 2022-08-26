Лига Европы: Еще 10 команд прошли в групповой этап

Завершился раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Завершился раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, стали известны еще 10 команд, которые прошли в групповой этап.

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" в гостях со счетом 0:1 проиграл ирландскому "Шемрок Роверс" в ответном матче раунда плей-офф.

У хозяев отличился Энди Лайонс на 89-й минуте. Первый поединок в Венгрии завершился победой "Ференцвароша" со счетом 4:0. По сумме двух встреч венгерская команда вышла в групповой этап Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА

Плей-офф, ответные игры

19 августа

20:00 АЕК (Ларнака, Кипр) - "Днепр-1" (Украина) - 3:0

Первая игра - 2:1

20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:3 (ОВЕРТАЙМ - 0:1)

Первая игра - 0:1

20:30. "Силькеборг" (Дания) - ХИК (Финляндия) - 1:1

Первая игра - 0:1

21:00. "Фенербахче" (Турция) - "Австрия" (Вена, Австрия) - 4:1

Первая игра - 2:0

21:00. "Омония" (Кипр) - "Гент" (Бельгия) - 2:0

Первая игра - 2:0

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Пюник" (Армения) - 0:0 (ПЕНАЛЬТИ - 3:2)

Первая игра - 0:0

21:00. "Сивасспор" (Турция) - "Мальме" (Швеция) - 0:2

Первая игра - 1:3

23:00. "Хартс" (Шотландия) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:1

Первая игра - 1:2

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр) - 1:1 (ПЕНАЛЬТИ - 3:1)

Первая игра - 1:1

23:00. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Ференцварош" - 1:0

Первая игра - 0:4.