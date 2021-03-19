Лига Европы: Четыре команды вышли в 1/4 финала

Итальянский футбольный клуб "Рома" в гостях одержал победу над украинским "Шахтером" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб "Рома" в гостях одержал победу над украинским "Шахтером" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметился Борха Майораль (48-я и 72-я минуты), у проигравших отличился Жуниор Мораес (59).

Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Ромы", итальянский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

Также в следующий этап пробились английский "Арсенал", оказавшийся сильнее греческого "Олимпиакоса" (3:1; 0:1) и испанская "Гранада", прошедшая норвежский "Мольде" (2:0, 1:2).

Футболисты английского "Тоттенхэма" в дополнительное время проиграли хорватскому "Динамо" из Загреба со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Загребе при пустых трибунах. Хет-трик оформил Мислав Оршич, поразив ворота соперника на 62, 83 и 106-й минутах. Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Тоттенхэма". По итогам двух встреч, английский клуб выбыл из дальнейшей борьбы.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 19 марта. Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные встречи пройдут 15 апреля.