О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига Европы: Четыре команды вышли в 1/4 финала

Лига Европы: Четыре команды вышли в 1/4 финала Итальянский футбольный клуб "Рома" в гостях одержал победу над украинским "Шахтером" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
19 марта 2021 г. 00:43
Лига Европы: Четыре команды вышли в 1/4 финала

Итальянский футбольный клуб "Рома" в гостях одержал победу над украинским "Шахтером" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметился Борха Майораль (48-я и 72-я минуты), у проигравших отличился Жуниор Мораес (59).

Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Ромы", итальянский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

Также в следующий этап пробились английский "Арсенал", оказавшийся сильнее греческого "Олимпиакоса" (3:1; 0:1) и испанская "Гранада", прошедшая норвежский "Мольде" (2:0, 1:2).

Футболисты английского "Тоттенхэма" в дополнительное время проиграли хорватскому "Динамо" из Загреба со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Загребе при пустых трибунах. Хет-трик оформил Мислав Оршич, поразив ворота соперника на 62, 83 и 106-й минутах. Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Тоттенхэма". По итогам двух встреч, английский клуб выбыл из дальнейшей борьбы.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 19 марта. Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные встречи пройдут 15 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Tottenhem" mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi