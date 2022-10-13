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Лига Европы: Четыре клуба досрочно вышли в плей-офф

Лига Европы: Четыре клуба досрочно вышли в плей-офф «Фрайбург» разгромил «Нант» на выезде в матче 4-го тура группы G Лиги Европы — 4:0.
Футбол
13 октября 2022 г. 22:56
Лига Европы: Четыре клуба досрочно вышли в плей-офф

«Фрайбург» разгромил «Нант» на выезде в матче 4-го тура группы G Лиги Европы — 4:0.

Как передает Report, «Фрайбург» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Параллельно состоялись два матча группы B Лиги Европы.

«Фенербахче» победил АЕК из Ларнаки (2:1), а «Ренн» выиграл у киевского «Динамо» (1:0).

«Фенербахче» и «Ренн» набрали по 10 очков и досрочно вышли в плей-офф. Команда, которая займет первое место, пройдет в 1/8 финала турнира, а клуб со второй строчки начнет участие в матчах на вылет с 1/16 финала. АЕК с 3 очками занимает третье место. «Динамо» находится на четвертой строчке, команда проиграла все 4 матча в группе.

В матче группы С «Бетис» сыграл вничью с «Ромой» - 1:1. Набрав 10 очков, испанский клуб вышел с первого места в плей-офф турнира.

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