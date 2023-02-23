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Лига Европы: "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" выявят победителя

Лига Европы: "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" выявят победителя Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
23 февраля 2023 г. 07:52
Лига Европы: Барселона и Манчестер Юнайтед выявят победителя

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, станут известны 8 команд, которые пройдут в следующий этап.

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, ответные игры

23 февраля

21:45. "Мидтуллан" (Дания) – "Спортинг" (Португалия).

Первая игра - 1:1

21:45. "Монако" (Франция) - "Байер" (Леверкузен, Германия)

Первая игра - 3:2

21:45. "Нант" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

Первая игра - 1:1

21:45. ПСВ (Нидерланды) - "Севилья" (Испания)

Первая игра - 0:3

00:00. "Рома" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

Первая игра - 0:1

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания)

Первая игра - 2:2

00:00. "Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

Первая игра - 1:2

00:00. "Унион" (Берлин, Германия) – "Аякс" (Нидерланды)

Первая игра - 0:0.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: “Mançester Yunayted”lə “Barselona” revanş oyununa çıxırlar

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