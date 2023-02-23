Лига Европы: "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" выявят победителя

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, станут известны 8 команд, которые пройдут в следующий этап.
Лига Европы УЕФА
Стадия плей-офф, ответные игры
23 февраля
21:45. "Мидтуллан" (Дания) – "Спортинг" (Португалия).
Первая игра - 1:1
21:45. "Монако" (Франция) - "Байер" (Леверкузен, Германия)
Первая игра - 3:2
21:45. "Нант" (Франция) - "Ювентус" (Италия)
Первая игра - 1:1
21:45. ПСВ (Нидерланды) - "Севилья" (Испания)
Первая игра - 0:3
00:00. "Рома" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)
Первая игра - 0:1
00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания)
Первая игра - 2:2
00:00. "Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Донецк, Украина)
Первая игра - 1:2
00:00. "Унион" (Берлин, Германия) – "Аякс" (Нидерланды)
Первая игра - 0:0.