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Лига Европы: "Барселона" и "Лион" сыграли свои матчи вничью

Лига Европы: "Барселона" и "Лион" сыграли свои матчи вничью Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
8 апреля 2022 г. 01:23
Лига Европы: Барселона и Лион сыграли свои матчи вничью

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Repоrt, испанская "Барселона" сыграла вничью с "Айнтрахтом" в Германии - 1:1. Ансгар Кнауфф открыл счет на 48-й минуте. Ферран Торрес отличился на 66-й минуте.

В матче между "Вест Хэмом" и "Лионом" в Англии победитель выявлен не был. Победу дома одержала португальская "Брага», разгромив шотландский "Рейнджерс".

Лига Европы, 1/4 финала

Первые матчи

7 апреля

20:45. "Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 1:1

23:00. "Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания) - 1:1

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция) - 1:1

23:00. "Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:0.

Отметим, что ответные матчи пройдут 14 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAvropa Liqası: "Barselona" "Ayntraxt"la, "Lion" "Vest Hem"lə heç-heçə edib

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