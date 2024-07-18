Лига Европы: Бакинская "Зиря" в серии пенальти проиграла молдавскому "Шерифу"

Бакинская "Зиря" в серии послематчевых пенальти уступила молдавскому "Шерифу" в домашней игре первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Бакинская "Зиря" в серии послематчевых пенальти уступила молдавскому "Шерифу" в домашней игре первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , основное и добавленное время ответной встречи завершилось со счетом 1:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыли бакинцы на 6-й минуте, отличился Рафаэль Уциг. За пять минут до завершения первого тайма игрок "Зиря" Салифу Сума получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Уже на 54-й минуте "Шериф" воспользовался численным преимуществом и сравнял счет, гол в свой актив записал Айюб Аллаш. Спустя еще 23 минуты Папа-Ндиага Яде забил второй гол молдаван.

Поскольку в первой встрече, которая состоялась на выезде в Тирасполе, "Зиря" выиграла у соперника со счетом 0:1 (общий счет 2:2), было сыграно добавленное время. Однако и тут командам не удалось установить победителя, после чего была назначена серия послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки "Шерифа" - 4:5.