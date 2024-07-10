Лига Европы: Бакинская "Зиря" раскрыла заявку на игру с молдавским "Шерифом"

Бакинский футбольный клуб "Зиря" раскрыла заявку на игру первого квалификационного раунда Лиги Европы с молдавским "Шерифом".
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Главный тренер Рашад Садыгов включил в заявку 22 игроков.
Вратари: Анар Назиров, Тьяго Силва, Салим Гашимов
Защитники: Муцинзи Анге, Руан Ренато, Стефан Ака, Магсад Исаев, Эльчин Алиджанов, Фуад Байрамов, Гисмят Алиев
Полузащитники: Эльдар Гулиев, Исмаил Ибрагимли, Пьер Зебли, Мартинш Жуниор, Салифу Сума, Гаджиага Гаджилы, Аббас Ибрагим, Джейхун Нуриев, Исса Джибрилла
Нападающие: Рустам Ахмедзаде, Рафаэль Уциг, Давид Волков.
Отметим, что первая встреча "Шерифа" и "Зиря" состоится 11 июля в 21:00 в спорткомплексе "Шериф". Ответный матч пройдет через неделю в Баку на Liv Bona Dea Arena и начнется в 20:00.