О нас

Лига Европы: Бакинская "Зиря" раскрыла заявку на игру с молдавским "Шерифом"

Лига Европы: Бакинская "Зиря" раскрыла заявку на игру с молдавским "Шерифом" Бакинский футбольный клуб "Зиря" раскрыла заявку на игру первого квалификационного раунда Лиги Европы с молдавским "Шерифом".
Футбол
10 июля 2024 г. 01:15
Лига Европы: Бакинская Зиря раскрыла заявку на игру с молдавским Шерифом

Бакинский футбольный клуб "Зиря" раскрыла заявку на игру первого квалификационного раунда Лиги Европы с молдавским "Шерифом".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу бакинцев.

Главный тренер Рашад Садыгов включил в заявку 22 игроков.

Вратари: Анар Назиров, Тьяго Силва, Салим Гашимов

Защитники: Муцинзи Анге, Руан Ренато, Стефан Ака, Магсад Исаев, Эльчин Алиджанов, Фуад Байрамов, Гисмят Алиев

Полузащитники: Эльдар Гулиев, Исмаил Ибрагимли, Пьер Зебли, Мартинш Жуниор, Салифу Сума, Гаджиага Гаджилы, Аббас Ибрагим, Джейхун Нуриев, Исса Джибрилла

Нападающие: Рустам Ахмедзаде, Рафаэль Уциг, Давид Волков.

Отметим, что первая встреча "Шерифа" и "Зиря" состоится 11 июля в 21:00 в спорткомплексе "Шериф". Ответный матч пройдет через неделю в Баку на Liv Bona Dea Arena и начнется в 20:00.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Zirə"nin "Şerif” klubu ilə oyunlar üçün iştirak ərizəsi açıqlanıb

Другие новости из категории

ЕВРО-2024: Назван лучший игрок матча между сборными Испании и Франции
ЕВРО-2024: Назван лучший игрок матча между сборными Испании и Франции
10 июля 2024 г. 01:39
Испания стала первым финалистом ЕВРО-2024 по футболу
Испания стала первым финалистом ЕВРО-2024 по футболу
10 июля 2024 г. 00:54
Испанец Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы
Испанец Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы
10 июля 2024 г. 00:37
Карабах обыграл Викторию Пльзень в контрольном матче
"Карабах" обыграл "Викторию Пльзень" в контрольном матче
9 июля 2024 г. 23:38
Карабах проиграл германскому клубу
"Карабах" проиграл германскому клубу
9 июля 2024 г. 16:53
Защитник сборной Италии перешел в Наполи
Защитник сборной Италии перешел в "Наполи"
9 июля 2024 г. 15:40
Вратарь Карабаха перешел в греческий клуб
Вратарь "Карабаха" перешел в греческий клуб
9 июля 2024 г. 14:14
В клубе Нефтчи произведено новое назначение
В клубе "Нефтчи" произведено новое назначение
9 июля 2024 г. 14:00
Лига Чемпионов: На игру Карабаха в Баку назначен украинский арбитр
Лига Чемпионов: На игру "Карабаха" в Баку назначен украинский арбитр
9 июля 2024 г. 10:27
Карабах сегодня проведет два контрольных матча в Австрии
"Карабах" сегодня проведет два контрольных матча в Австрии
9 июля 2024 г. 09:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi