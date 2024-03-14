Лига Европы: "Байер" и "Карабах" объявили стартовые составы

Объявлены стартовые составы азербайджанского "Карабаха" и немецкого "Байера 04" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Объявлены стартовые составы азербайджанского "Карабаха" и немецкого "Байера 04" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Байер": Матей Коварж, Пьеро Инкапье, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Джереми Фримпонг, Роберд Андрих (к), Гранит Джака, Йонас Хофманн, Флориан Вирц, Амин Адли, Борха Иглесиас.

"Карабах": Андрей Лунев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов (к), Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензья, Леандро Андраде, Абдулла Зубир, Жунинью.

Поединок пройдет на стадионе BayArena в городе Леверкузен и начнется в 00:00 по бакинскому времени.