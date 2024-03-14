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Лига Европы: "Байер" и "Карабах" объявили стартовые составы

Лига Европы: "Байер" и "Карабах" объявили стартовые составы Объявлены стартовые составы азербайджанского "Карабаха" и немецкого "Байера 04" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
14 марта 2024 г. 23:19
Лига Европы: Байер и Карабах объявили стартовые составы

Объявлены стартовые составы азербайджанского "Карабаха" и немецкого "Байера 04" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Байер": Матей Коварж, Пьеро Инкапье, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Джереми Фримпонг, Роберд Андрих (к), Гранит Джака, Йонас Хофманн, Флориан Вирц, Амин Адли, Борха Иглесиас.

"Карабах": Андрей Лунев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов (к), Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензья, Леандро Андраде, Абдулла Зубир, Жунинью.

Поединок пройдет на стадионе BayArena в городе Леверкузен и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Bayer 04" və "Qarabağ"ın start heyətləri bəlli olub

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