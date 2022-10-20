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Лига Европы: "Арсенал" сыграет с "ПСВ" отложенный ранее матч

Лига Европы: "Арсенал" сыграет с "ПСВ" отложенный ранее матч Сегодня состоится отложенная игра второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между лондонским "Арсеналом" и эйндховенским "ПСВ".
Футбол
20 октября 2022 г. 07:45
Лига Европы: Арсенал сыграет с ПСВ отложенный ранее матч

Сегодня состоится отложенная игра второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между лондонским "Арсеналом" и эйндховенским "ПСВ".

Как сообщает Report, матч пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Англии. Игра группы А начнется в 21:00 по бакинскому времени.

"Канониры" лидируют в турнирной таблице, показав максимальный результат в трех играх. Представитель Эйндховена с 7 очками находится на втором месте. Если лондонский клуб не потеряет очки в этом матче, он обеспечит себе место в плей-офф.

Стоит отметить, что в группе А также выступают норвежский "Будё Глимт" и швейцарский "Цюрих".

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, перенесенная игра II тура

20 октября

21:00. "Арсенал" (Англия) – "ПСВ" (Нидерланды)

Очки: "Арсенал" — 9, ПСВ — 7 очков, "Будё Глимт" — 4, "Цюрих" — 0.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Arsenal" təxirə salınmış oyunda PSV ilə qarşılaşacaq

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