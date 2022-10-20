Лига Европы: "Арсенал" сыграет с "ПСВ" отложенный ранее матч

Сегодня состоится отложенная игра второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между лондонским "Арсеналом" и эйндховенским "ПСВ".
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"Канониры" лидируют в турнирной таблице, показав максимальный результат в трех играх. Представитель Эйндховена с 7 очками находится на втором месте. Если лондонский клуб не потеряет очки в этом матче, он обеспечит себе место в плей-офф.
Стоит отметить, что в группе А также выступают норвежский "Будё Глимт" и швейцарский "Цюрих".
Лига Европы УЕФА
Групповой этап, перенесенная игра II тура
20 октября
21:00. "Арсенал" (Англия) – "ПСВ" (Нидерланды)
Очки: "Арсенал" — 9, ПСВ — 7 очков, "Будё Глимт" — 4, "Цюрих" — 0.