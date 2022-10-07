Лига Европы: "Арсенал" и "Фенербахче" одолели соперников на домашней арене

Завершился третий тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Завершился третий тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report , всего было проведено 16 матчей в 8 группах.

Матч между "Арсеналом" и "Будё Глимт" (Норвегия) в Лондоне завершился крупной победой хозяев - 3:0.

Игра между итальянской "Ромой" и испанским "Бетисом" также оказалась результативной. Однако на этот раз сильнее оказались гости - 1:2.

Представитель Турции "Фенербахче" забил в ворота кипрского "АЕК" в Стамбуле два безответных мяча.

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, III тур

6 октября

Группа А

20:45. "Цюрих" (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды) - 1:5

23:00. "Арсенал" (Англия) — "Будё Глимт" (Норвегия) - 3:0

Очки: "Арсенал" - 6, "Будё Глимт" - 4, "ПСВ" - 4, "Цюрих" - 0.

Группа В

23:00. "Фенербахче" (Турция) – "АЕК" (Ларнака, Кипр) - 2:0

23:00. "Ренн" (Франция) — "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1

Очки: "Фенербахче" – 7, "Ренн" – 7, "АЕК" – 3, "Динамо" – 0.

Группа С

20:45. "ХИК" (Финляндия) – "Лудогорец" (Болгария) - 1:1

23:00. "Рома" (Италия) – "Бетис" (Испания) - 1:2

Очки: "Бетис" - 9, "Лудогорец" - 4, "Рома" - 3, "ХИК" - 1.

Группа D

20:45. "Мальмё" — "Унион" (Берлин, Германия) - 0:1

23:00. "Брага" (Португалия) – "Унион" (Бельгия) – 1:2

Очки: "Брага" — 9, "Унион" — 6, "Унион" (Берлин) — 3, "Мальмё" — 0.

Группа Е

20:45. "Омония" (Кипр) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:3

20:45. "Шериф" (Молдова) — "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:2

Очки: "Реал Сосьедад" — 6, "Манчестер Юнайтед" — 3, "Шериф" — 3, "Омония" — 0.

Группа F

20:45. "Штурм" (Австрия) — "Лацио" (Италия) - 0:0

23:00. "Мидтьюлланн" (Дания) – "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:2

Очки: "Фейеноорд" - 4, "Мидтьюлланн" - 4, "Лацио" - 4, "Штурм" - 4.

Группа G

23:00. "Олимпиакос" (Греция) — "Карабах" (Азербайджан) - 0:3

23:00. "Фрайбург" (Германия) – "Нант" (Франция) - 2:0

Очки: "Фрайбург" - 9, "Карабах" - 6, "Нант" - 3, "Олимпиакос" - 0.

Группа Н

20:45. "Црвена Звезда" (Сербия) — "Ференцварош" (Венгрия) - 4:1

20:45. "Монако" (Франция) — "Трабзонспор" (Турция) - 3:1

Очки: "Ференцварош" - 6, "Трабзонспор" - 3, "Монако" - 3, "Црвена Звезда" - 0.