Лига Европы УЕФА: Открыт счёт в матче между "Бней Иегуда" и "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО

Открыт счёт в ответном матче III отборочного раунда Лиги Европы УЕФА между "Бней Иегуда" и "Нефтчи".

Как передаёт Report, на 14-й минуте матча гол в ворота гостей забил игрок "Бней Иегуды" Дор Ян.

*** 21:15

В Израиле начался ответный матч III отборочного раунда Лиги Европы УЕФА между "Бней Иегуда" и "Нефтчи".

Как передаёт Report, команды вышли на поле с нижеследующими стартовыми составами:

"Бней Иегуда": 1. Эмилиюс Зубас, 5. Даниэль Фельцер, 3. Дин Мори, 24. Албан Пниши, 6. Амир Рустом, 8. Шай Мазор, 19. Исмаила Соро, 21. Тамаби Сагес, 9. Дор Ян, 11. Мохаммад Хадир, 16. Авишай Коэн

"Нефтчи": 1. Салахат Агаев, 3. Мамаду Мбодж, 5. Антон Кривоцюк, 26. Омер Булудов, 25. Кирилл Петров, 93. Сони Мюстивар, 8. Эмин Махмудов, 36. Мамаду Кане, 10. Дарио да Силва, 19. Рауф Алиев, 28. Стивен Жозеф-Монроуз