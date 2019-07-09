Лига Европы УЕФА: "Нефтчи" прибыл в Кишинёв для встречи со "Сперанца" - ФОТО

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" прибыл в столицу Молдовы город Кишинёв для встречи с местным клубом "Сперанца" в рамках I тура отборочного этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передаёт корреспондент Report, самолёт, на котором прибыли игроки команды, приземлился в Кишинёвском международном аэропорту в 21:55 по Бакинскому времени. Игроки "Нефтчи" сначала совершили перелёт из Баку в Стамбул, а уже оттуда - в Молдову.

Отметим, что что матч "Сперанца" - "Нефтчи" состоится 11 июля на стадионе "Зимбру" и начнётся в 21:00 по Бакинскому времени.