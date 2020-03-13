Лига Европы: "Шахтер" и "Байер" побеждают на выезде - ОБНОВЛЕНО

Состоялись еще 3 встречи стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в двух матчах победу одержали гости, еще одна игра завершилась вничью.

Украинский "Шахтер" в Германии при пустых трибунах победил "Вольсбург" - 2:1. Обе команды не смогли реализовать пенальти.

Другой представитель Германии "Байер" уверенно обыграл в Шотландии "Глазго Рейнджерс" - 3:1. Два гола немцы забили "с точки".

Английский "Вулверхэмптон" сыграл вничью в Греции с местным "Олимпиакосом". Азербайджанский футболист гостей Ренат Дадашов не попал в заявку.

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Завершились три встречи стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, единственный представитель Турции "Башакшехир" принимал "Копенгаген". Стамбульский клуб одержал минимальную победу благодаря голу Эдина Вишча на 88-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" дома разгромил австрийский ЛАСК со счетом 5:0, швейцарский "Базель" уверенно победил на выезде Айнтрахт из Франкфурта – 3:0.

Отметим, что в 00:00 по бакинскому времени стартовали еще три встречи. "Испано-итальянские" матчи Севилья – Рома и Интер – Гетафе отложены.