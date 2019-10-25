Лига Европы: "Карабах" закрепился на втором месте в группе А

Агдамский "Карабах" закрепился на втором месте в группе А по итогам III тура группового этапа Лиги Европы

Как сообщает Report, подобное положение дел зафиксировано после ничейного результата в Баку и разгрома испанской "Севильи" люксембургского "Дюделанжа" (3:0).

После трех матчей групповой стадии турнира азербайджанский коллектив с 4 очками занимает в группе второе место, единоличным лидером по-прежнему остается "Севилья" (9 очков), "Дюделанж" располагается на третьем месте (3 очка), а АПОЭЛ с первым заработанным очком замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что агдамский "Карабах" и кипрский АПОЭЛ оформили боевую вничью (2:2) в матче III тура группового этапа Лиги Европы, прошедшем в четверг на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

На 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.

На 29-й минуте гости восстановили равновесие. Первоначально гол был записан на капитана АПОЭЛ, защитника Николаса Янну, однако, позже статисты оформили действие как автогол защитника хозяев Максима Медведева. Под занавес первой половины встречи АПОЭЛ вышел вперед благодаря точному удару нападающего Линуса Халлениуса. Во второй тайме защитник "Карабаха" Айлтон спас хозяев от поражения, забив гол на 58-й минуте.