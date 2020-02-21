 Наверх

Лига Европы: "Аякс" проиграл "Хетафе", "Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол"

​Лига Европы: "Аякс" проиграл "Хетафе", "Вулверхэмптон" разгромил "Эсп

Прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Report представляет результаты всех игр вечера:

"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 2:1

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 0:1

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания) - 4:0

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 3:2

АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 0:3

"АЗ Алкмаар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия) - 1:1

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:1

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1

"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия) - 2:0

"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия) - 0:2

ЧФР (Румыния) - "Севилья" (Испания) - 1:1

"Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:1

"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Б.Б" (Турция) - 3:1

"Копенгаген" (Дания) – "Селтик" (Шотландия) - 1:1

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!