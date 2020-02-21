Лига Европы: "Аякс" проиграл "Гетафе", "Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол"

Прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Report представляет результаты всех игр вечера:
"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 2:1
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 0:1
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания) - 4:0
"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) - 1:0
"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 3:2
АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 0:3
"АЗ Алкмаар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия) - 1:1
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:1
"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1
"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия) - 2:0
"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия) - 0:2
ЧФР (Румыния) - "Севилья" (Испания) - 1:1
"Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:1
"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Б.Б" (Турция) - 3:1
"Копенгаген" (Дания) – "Селтик" (Шотландия) - 1:1