Лига Европы: "Аякс" проиграл "Гетафе", "Вулверхэмптон" разгромил "Эспаньол"

​Лига Европы: "Аякс" проиграл "Гетафе", "Вулверхэмптон" разгромил "Эсп

21 февраля, 2020 02:04

https://report.az/storage/news/8d217fa55ca134ea717000ff2d20d491/b1f1a6fc-dd32-41bc-86f0-0d7491960f8c_292.jpg Прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Report представляет результаты всех игр вечера: "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 2:1 "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 0:1 "Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания) - 4:0 "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) - 1:0 "Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1 "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 3:2 АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 0:3 "АЗ Алкмаар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия) - 1:1 "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:1 "Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1 "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия) - 2:0 "Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия) - 0:2 ЧФР (Румыния) - "Севилья" (Испания) - 1:1 "Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:1 "Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Б.Б" (Турция) - 3:1 "Копенгаген" (Дания) – "Селтик" (Шотландия) - 1:1

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsi: "Arsenal" və "İnter" səfərdə qalib oldu

Новости партнеров