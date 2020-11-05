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Лига чемпионов: Завершился третий тур

Лига чемпионов: Завершился третий тур Состоялись последние матчи третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
5 ноября 2020 г. 02:22
Лига чемпионов: Завершился третий тур

Состоялись заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во второй день тура в 8 встречах было забито 21 мячей.

В группе E "Севилья" выиграла в Испании у российского "Краснодара" - 3:2. Последний победитель Лиги Европы добился этого, находясь в меньшинстве. В Англии "Челси" обыграл французский "Ренн" - 3:0. По этих результатов представители Англии и Испании продолжают лидировать, имея в активе по 7 очков.

Стамбульский "Башакшехир" на стадионе "Фатих Терим" принимал английский "Манчестер Юнайтед". Матч завершился сенсационной победой хозяев поля со счетом 2:1.

Это была первая победа "Башакшехир" в группе H. Хотя у турецкой команды на данный момент 3 очка, она находится на последнем месте в группе. "Манчестер Юнайтед" с 6 очками по-прежнему остается лидером.

В группе F немецкая команда "Боруссия" (Дортмунд) одержала крупную победу в гостях над "Брюгге" - 3:0. Российский "Зенит" принимал итальянский "Лацио". Матч завершился вничью 1:1.

Лига чемпионов

Групповой этап, III тур

4 ноября

Группа E.

00:00. "Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия) - 3:2

00:00. "Челси" (Англия) - "Ренн" (Франция) - 3:0

"Челси" - 7, "Севилья" - 7, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1.

Группа F.

21:55. "Зенит" (Россия) - "Лацио" (Италия) - 1:1

00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 0:3

"Боруссия" - 6, "Лацио" - 5, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1.

Группа G.

00:00. "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1

00:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Ювентус" (Италия) - 1:4

"Барселона" - 9, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Группа H.

21:55. "Башакшехир" (Турция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:1

00:00. "Лейпциг" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 2:1

"Манчестер Юнайтед" - 6, "Лейпциг" - 6, ПСЖ - 3, "Башакшехир" - 3.

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