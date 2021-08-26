Лига чемпионов: завершилась жеребьевка сезона 2021/2022

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.
Как передает Report, мероприятие состоялось в Стамбуле.
Состав групп распределился следующим образом:
Группа A: "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг", "Брюгге".
Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан".
Группа C: "Спортинг", "Боруссия", "Аякс", "Бешикташ".
Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф".
Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев.
Группа F: "Вильяреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз".
Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург".
Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".
Отметим, что игры первого тура Лиги чемпионов пройдут 14-15 сентября.