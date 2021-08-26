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Лига чемпионов: завершилась жеребьевка сезона 2021/2022

Лига чемпионов: завершилась жеребьевка сезона 2021/2022 Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022
Футбол
26 августа 2021 г. 21:16
Лига чемпионов: завершилась жеребьевка сезона 2021/2022

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.

Как передает Report, мероприятие состоялось в Стамбуле.

Состав групп распределился следующим образом:

Группа A: "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг", "Брюгге".

Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан".

Группа C: "Спортинг", "Боруссия", "Аякс", "Бешикташ".

Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф".

Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев.

Группа F: "Вильяреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз".

Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург".

Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".

Отметим, что игры первого тура Лиги чемпионов пройдут 14-15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Qrup mərhələsinin püşkü atılıb

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