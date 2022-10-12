ЛЧ: "Манчестер Сити" обеспечил путевку в 1/8 финала, "Милан" проиграл "Челси"

В рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще шесть игр IV тура.
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Хотя "горожане" в группе G на выезде сыграли в безголевую ничью с датским "Копенгагеном", потеря очков испанской "Севильей" на выездной игре с дортмундской "Боруссией" досрочно вывела англичан в 1/8 финала.
Загребский "Динамо", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, также сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" в Хорватии. В этом матче 25-летний форвард остался в запасе. В другом матче группы E английский "Челси" выиграл у "Милана" в Италии, забив два гола.
Очередная сенсация вечера была зафиксирована в Польше. Украинская команда "Шахтер" (Донецк) на последних минутах упустила победу над испанским "Реалом" из Мадрида. В другом матче этой группы французский "ПСЖ" на домашней арене не смог сломить сопротивление португальской "Бенфики".
Лига чемпионов
Групповой этап, IV тур
11 октября
Группа Е
23:00. "Милан" (Италия) — "Челси" (Англия) — 0:2
Голы: Жоржиньо, 22' (пенальти). Пьер-Эмерик Обамеянг, 34'
Красная карточка: Фикайо Томори, 18' (Милан)
23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Зальцбург" (Австрия) — 1:1
Голы: Роберт Любичич, 40' – Николя Зайвальд, 12'
Очки: "Челси" — 7, "Зальцбург" — 6, "Милан" — 4, "Динамо" — 4.
Группа F
23:00. "Селтик" (Шотландия) — "Лейпциг" (Германия) — 0:2
Голы: Тимо Вернер, 75'. Эмиль Форсберг, 84'.
23:00. "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Реал Мадрид" (Испания) – 1:1
Голы: Александр Зубков, 46' - Антонио Рюдигер, 90'+5
Очки: "Реал" - 10, "Лейпциг" - 6, "Шахтер" - 5, "Селтик" - 1.
Группа G
20:45 "Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0
Красная карточка: Серхио Гомеш, 30' ("Манчестер Сити")
Нереализованный пенальти: Рияд Марез, 25' ("Манчестер Сити")
23:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Севилья" (Испания) — 1:1
Голы: Джуд Беллингем, 35' - Танки Куасси, 18'
Очки: "Манчестер Сити" — 10, "Боруссия" — 7, "Севилья" — 2, "Копенгаген" — 2.
Группа Н
20:45. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) — "Ювентус" (Италия) — 2:0
Голы: Омер Атцили, 7', 42'
23:00. "ПСЖ" (Франция) — "Бенфика" (Португалия) — 1:1
Голы: Килиан Мбаппе, 40' (пенальти) - Жоао Марио, 62' (пенальти)
Очки: "ПСЖ" — 8, "Бенфика" — 8, "Ювентус" — 3, "Маккаби" — 3.
Отметим, что остальные восемь игр IV тура состоятся 12 октября.
Состоялись первые игры IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает
В группе H итальянский "Ювентус" уступил израильскому "Маккаби" со счетом 0:2. Оба гола забил Омер Атцили.