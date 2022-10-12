ЛЧ: "Манчестер Сити" обеспечил путевку в 1/8 финала, "Милан" проиграл "Челси"

Стартовал IV тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, уже завершились первые игры в двух группах. В группе G английский клуб «Манчестер Сити» встречался с датским «Копенгагеном». В матче не было забито голов. На 25-й минуте Рия

В рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще шесть игр IV тура.

Как сообщает Report , после сегодняшних матчей английский "Манчестер Сити" обеспечил путевку в плей-офф турнира.

Хотя "горожане" в группе G на выезде сыграли в безголевую ничью с датским "Копенгагеном", потеря очков испанской "Севильей" на выездной игре с дортмундской "Боруссией" досрочно вывела англичан в 1/8 финала.

Загребский "Динамо", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, также сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" в Хорватии. В этом матче 25-летний форвард остался в запасе. В другом матче группы E английский "Челси" выиграл у "Милана" в Италии, забив два гола.

Очередная сенсация вечера была зафиксирована в Польше. Украинская команда "Шахтер" (Донецк) на последних минутах упустила победу над испанским "Реалом" из Мадрида. В другом матче этой группы французский "ПСЖ" на домашней арене не смог сломить сопротивление португальской "Бенфики".

Лига чемпионов

Групповой этап, IV тур

11 октября

Группа Е

23:00. "Милан" (Италия) — "Челси" (Англия) — 0:2

Голы: Жоржиньо, 22' (пенальти). Пьер-Эмерик Обамеянг, 34'

Красная карточка: Фикайо Томори, 18' (Милан)

23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Зальцбург" (Австрия) — 1:1

Голы: Роберт Любичич, 40' – Николя Зайвальд, 12'

Очки: "Челси" — 7, "Зальцбург" — 6, "Милан" — 4, "Динамо" — 4.

Группа F

23:00. "Селтик" (Шотландия) — "Лейпциг" (Германия) — 0:2

Голы: Тимо Вернер, 75'. Эмиль Форсберг, 84'.

23:00. "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Реал Мадрид" (Испания) – 1:1

Голы: Александр Зубков, 46' - Антонио Рюдигер, 90'+5

Очки: "Реал" - 10, "Лейпциг" - 6, "Шахтер" - 5, "Селтик" - 1.

Группа G

20:45 "Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0

Красная карточка: Серхио Гомеш, 30' ("Манчестер Сити")

Нереализованный пенальти: Рияд Марез, 25' ("Манчестер Сити")

23:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Севилья" (Испания) — 1:1

Голы: Джуд Беллингем, 35' ​​- Танки Куасси, 18'

Очки: "Манчестер Сити" — 10, "Боруссия" — 7, "Севилья" — 2, "Копенгаген" — 2.

Группа Н

20:45. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) — "Ювентус" (Италия) — 2:0

Голы: Омер Атцили, 7', 42'

23:00. "ПСЖ" (Франция) — "Бенфика" (Португалия) — 1:1

Голы: Килиан Мбаппе, 40' (пенальти) - Жоао Марио, 62' (пенальти)

Очки: "ПСЖ" — 8, "Бенфика" — 8, "Ювентус" — 3, "Маккаби" — 3.

Отметим, что остальные восемь игр IV тура состоятся 12 октября.

00:32

Состоялись первые игры IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в группе G английский "Манчестер Сити" встретился с датским "Копенгагеном". На 25-й минуте игрок "горожан" Рияд Марез не смог реализовать пенальти, спустя 5 минут был удален его товарищ по команде Серхио Гомеш. Игра завершилась безголевой ничьей.

В группе H итальянский "Ювентус" уступил израильскому "Маккаби" со счетом 0:2. Оба гола забил Омер Атцили.