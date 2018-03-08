Лига чемпионов: "Ювентус" и "Манчестер сити" прошли в 1/4 финала

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report, обе встречи состоялись в Англии.

"Тоттенхэм Хотспур" принимал на стадионе "Уэмбли" "Ювентус". Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Гонсало Игуаин и Пауло Дибала, а за «Тоттенхэм» отличился Сон Хын Мин.

В первом матче команды в Турине сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, "Ювентус" пробился в четвертьфинал, а "Тоттенхэм", впервые проиграв в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, из турнира вылетел.

В свою очередь "Манчестер сити" на стадионе "Эттихад" провел встречу с швейцарским "Базелем". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первый матч закончился со счётом 4:0 в пользу "горожан". По итогам двух матчей в следующий этап проходят англичане.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

"Тоттенхэм Хотспур" - "Ювентус" - 1:2

Голы: 1:0 – Мин – 39, 1:1 – Игуаин – 64, 1:2 – Дибала – 67

"Манчестер сити" - "Базелем" - 1:2

Голы: 1:0 – Жезус – 8, 1:1 – Эльюнусси – 17, 1:2 – Ланг – 71