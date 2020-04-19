​Лига чемпионов возобновится 7 августа

Стали известны возможные даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sport Italia, розыгрыш Лиги Европы планируют возобновить 2-3 августа. Лига чемпионов в свою очередь вернется 7-8 августа. При этом игры будут проходить каждые три дня. Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 29 августа.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,3 млн случаев заражения.