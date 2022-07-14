Лига чемпионов: Еще шесть клубов вышли следующий раунд

Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день состоялось 6 встреч.

"Ференцварош" обыграл казахстанский "Тоболь" в Венгрии и вышел в следующий раунд.

Словацкий клуб "Слован" (Братислава) обыграл в дополнительное время в Грузии клуб "Динамо" (Батуми) и продолжил свой путь в этом турнире.

Во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов также вышли норвежский "Будье Глимт", словенский "Марибор", североирландский "Линфилд" и армянский "Пюник".

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, ответные игры

21:00. "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Братислава, Словакия) - 1:2

Первая игра - 0:0.

21:00. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Будье Глимт" (Норвегия) - 3:1

Первая игра - 0:3.

21:00. "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Марибор" (Словения) - 0:2

Первая игра - 0:0.

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Тоболь" (Казахстан) - 5:1

Первая игра - 0:0.

22:30. ЧФР (Румыния) – "Пюник" (Армения) - 2:2 (овертайм – 1:1, пенальти – 3:4)

Первая игра - 0:0.

22:45. "Линфилд" (Северная Ирландия) - ТНС (Уэльс) - 2:0 (дополнительное время - 1:0)

Первая игра - 0:1.