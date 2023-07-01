​​​​​​​Лига чемпионов: В продажу поступили билеты на выездной матч "Карабаха"

​​​​​​​Лига чемпионов: В продажу поступили билеты на выездной матч "Карабаха"

Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Линкольном" и "Карабахом" в Гибралтаре поступили в продажу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, цены на все трибуны одинаковы. Билет стоит 5 фу

https://static.report.az/photo/ff41f28a-6e5d-3746-86fc-5f3ead0289d3.jpg https://static.report.az/photo/ff41f28a-6e5d-3746-86fc-5f3ead0289d3.jpg

Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Линкольном" и "Карабахом" в Гибралтаре поступили в продажу.



Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, цены на все трибуны одинаковы. Билет стоит 5 фунтов стерлингов.



Отметим, что матч, который будет сыгран на стадионе "Виктория" 11 июля, начнется в 19:30 по бакинскому времени. Подпишитесь на наш Telegram канал