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​​​​​​​Лига чемпионов: В продажу поступили билеты на выездной матч "Карабаха"

​​​​​​​Лига чемпионов: В продажу поступили билеты на выездной матч "Карабаха" Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Линкольном" и "Карабахом" в Гибралтаре поступили в продажу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, цены на все трибуны одинаковы. Билет стоит 5 фу
Футбол
1 июля 2023 г. 15:09
​​​​​​​Лига чемпионов: В продажу поступили билеты на выездной матч Карабаха

Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Линкольном" и "Карабахом" в Гибралтаре поступили в продажу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, цены на все трибуны одинаковы. Билет стоит 5 фунтов стерлингов.

Отметим, что матч, который будет сыгран на стадионе "Виктория" 11 июля, начнется в 19:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın səfər oyununun biletləri satışa çıxarılıb

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