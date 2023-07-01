Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Линкольном" и "Карабахом" в Гибралтаре поступили в продажу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, цены на все трибуны одинаковы. Билет стоит 5 фунтов стерлингов.
Отметим, что матч, который будет сыгран на стадионе "Виктория" 11 июля, начнется в 19:30 по бакинскому времени.
Лига чемпионов: В продажу поступили билеты на выездной матч "Карабаха"Лига чемпионов: В продажу поступили билеты на выездной матч "Карабаха" Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Линкольном" и "Карабахом" в Гибралтаре поступили в продажу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, цены на все трибуны одинаковы. Билет стоит 5 фу
Футбол
1 июля 2023 г. 15:09
https://static.report.az/photo/ff41f28a-6e5d-3746-86fc-5f3ead0289d3.jpg
Билеты на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Линкольном" и "Карабахом" в Гибралтаре поступили в продажу.
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın səfər oyununun biletləri satışa çıxarılıb