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Лига Чемпионов УЕФА: В матче "Бавария" - "МЮ" забито 7 голов

Лига Чемпионов УЕФА: В матче "Бавария" - "МЮ" забито 7 голов Подведены итоги первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
21 сентября 2023 г. 01:29
Лига Чемпионов УЕФА: В матче Бавария - МЮ забито 7 голов

Подведены итоги первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во второй игровой день было проведено еще 8 матчей.

Долгожданная встреча дня состоялась в Германии. "Бавария" обыграла английский "Манчестер Юнайтед" со счетом - 4:3.

Лига Чемпионов УЕФА
Групповой этап, I тур

Группа А

"Галатасарай" (Турция) - "Копенгаген" (Дания) - 2:2

"Бавария “(Германия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 4:3

Группа B

"Арсенал" (Англия) – "ПСВ" (Нидерланды) - 4:0

"Севилья" (Испания) - "Ланс" (Франция) - 1:1

Группа C

"Реал Мадрид"(Испания) – "Юнион" (Берлин, Германия) - 1:0

"Брага" (Португалия) – "Наполи" (Италия) 1:2

Группа D

"Бенфика" (Португалия) – "Зальцбург" (Австрия) - 0:2

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Интер" (Италия) - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Bavariya" - "Mançester Yunayted" oyununda 7 qol vurulub

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