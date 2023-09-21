Лига Чемпионов УЕФА: В матче "Бавария" - "МЮ" забито 7 голов

Подведены итоги первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Подведены итоги первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report , во второй игровой день было проведено еще 8 матчей.

Долгожданная встреча дня состоялась в Германии. "Бавария" обыграла английский "Манчестер Юнайтед" со счетом - 4:3.

Лига Чемпионов УЕФА

Групповой этап, I тур

Группа А

"Галатасарай" (Турция) - "Копенгаген" (Дания) - 2:2

"Бавария “(Германия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 4:3

Группа B

"Арсенал" (Англия) – "ПСВ" (Нидерланды) - 4:0

"Севилья" (Испания) - "Ланс" (Франция) - 1:1

Группа C

"Реал Мадрид"(Испания) – "Юнион" (Берлин, Германия) - 1:0

"Брага" (Португалия) – "Наполи" (Италия) 1:2

Группа D

"Бенфика" (Португалия) – "Зальцбург" (Австрия) - 0:2

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Интер" (Италия) - 1:1.