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Лига чемпионов: В 7 матчах было забито 22 гола

Лига чемпионов: В 7 матчах было забито 22 гола Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
7 июля 2021 г. 00:14
Лига чемпионов: В 7 матчах было забито 22 гола

Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый день в 7 матчах было забито 22 гола.

Лига чемпионов УЕФА

I этап классификации

Первые игры

20:00. "Флора" (Эстония) - "Хибернианс" (Мальта) - 2:0

20:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Приштина" (Косово) - 3:0

20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Будучность" (Черногория) - 3:1

21:00. "Жальгирис" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 3:1

21:00. ЧФР (Румыния) - "Борац" (Босния и Герцеговина) - 3:1

21:30. "Фола Эш" (Люксембург) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:2

22:00. "Шкендия" (Северная Македония) - "Мура" (Словения) - 0:1

Отметим, что остальные 9 встречи этого раунда пройдут 7 июля.

Ответные матчи состоятся 13-14 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Yeddi oyunda 22 qol vuruldu

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