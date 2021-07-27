Лига чемпионов: В 4 матчах забито 10 голов

Состоялись четыре ответных матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, "Легия" (Польша), "Мальме" (Швеция), "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Ференцварош" (Венгрия) вышли в следующий этап.
В 4 матчах было забито 10 голов.
"Флора" (Эстония), ХИК (Хельсинки, Финляндия), "Омония" (Кипр) и "Жальгирис" (Литва) продолжат борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
Лига чемпионов УЕФА
II отборочный раунд, ответные матчи
20:00. "Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша) - 0:1
Первая игра: 1:2
20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:2
Первая игра: 1:2
20:00. "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:1
Первая игра: 0:2
21:00. "Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:3
Первая игра: 0:2.
Отметим, что остальные ответные матчи состоятся 28 июля.