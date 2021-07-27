Лига чемпионов: В 4 матчах забито 10 голов

Состоялись четыре ответных матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Состоялись четыре ответных матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, "Легия" (Польша), "Мальме" (Швеция), "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Ференцварош" (Венгрия) вышли в следующий этап.

В 4 матчах было забито 10 голов.

"Флора" (Эстония), ХИК (Хельсинки, Финляндия), "Омония" (Кипр) и "Жальгирис" (Литва) продолжат борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов УЕФА

II отборочный раунд, ответные матчи

20:00. "Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша) - 0:1

Первая игра: 1:2

20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:2

Первая игра: 1:2

20:00. "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:1

Первая игра: 0:2

21:00. "Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:3

Первая игра: 0:2.

Отметим, что остальные ответные матчи состоятся 28 июля.