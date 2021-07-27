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Лига чемпионов: В 4 матчах забито 10 голов

Лига чемпионов: В 4 матчах забито 10 голов Состоялись четыре ответных матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
27 июля 2021 г. 23:46
Лига чемпионов: В 4 матчах забито 10 голов

Состоялись четыре ответных матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, "Легия" (Польша), "Мальме" (Швеция), "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Ференцварош" (Венгрия) вышли в следующий этап.

В 4 матчах было забито 10 голов.

"Флора" (Эстония), ХИК (Хельсинки, Финляндия), "Омония" (Кипр) и "Жальгирис" (Литва) продолжат борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов УЕФА

II отборочный раунд, ответные матчи

20:00. "Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша) - 0:1

Первая игра: 1:2

20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:2

Первая игра: 1:2

20:00. "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:1

Первая игра: 0:2

21:00. "Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:3

Первая игра: 0:2.

Отметим, что остальные ответные матчи состоятся 28 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: 4 oyunda 10 qol vurulub

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