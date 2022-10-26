Лига чемпионов: Еще три команды вышли в 1/8 финала

Стартовали матчи V тура в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовали матчи V тура в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, определились еще три участника 1/8 финала.

В группе G дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с английским клубом "Манчестер Сити" и вышла в плей-офф.

В группе H в следующий этап прошли французский ПСЖ и португальская "Бенфика". Парижский клуб дома обыграл израильский "Маккаби" (Хайфа) со счетом 7:2, а представитель Лиссабона итальянский "Ювентус" - 4:3.

Лига чемпионов

Групповой этап, V тур

25 октября

Группа Е

20:45. "Зальцбург" (Австрия) — "Челси" (Англия) - 1:2

23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Милан" (Италия) - 0:4

Очки: "Челси" - 10, "Милан" - 7, "Зальцбург" - 6, "Динамо" - 4.

Группа F

23:00. "Селтик" (Шотландия) — "Шахтер" (Донецк, Украина) - 1:1

23:00. "Лейпциг" (Германия) — "Реал Мадрид" (Испания) - 3:2

Очки: "Реал" - 10, "Лейпциг" - 9, "Шахтер" - 6, "Селтик" - 2.

Группа G

20:45. "Севилья" (Испания) — "Копенгаген" (Дания) - 3:0

23:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) - 0:0

Очки: "Манчестер Сити" - 10, "Боруссия" - 7, "Севилья" - 5, "Копенгаген" - 2.

Группа Н

23:00. ПСЖ (Франция) — "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 7:2

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) - 4:3

Очки: ПСЖ - 11, "Бенфика" - 11, "Ювентус" - 3, "Маккаби" - 3.

Следует отметить, что ранее выход в плей-офф обеспечили итальянский "Наполи", бельгийский "Брюгге", немецкая "Бавария", испанский "Реал Мадрид", английские "Манчестер Сити" и "Челси".