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Лига чемпионов: Еще 4 команды могут пройти в 1/8 финала

Лига чемпионов: Еще 4 команды могут пройти в 1/8 финала Сегодня завершится пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
26 октября 2022 г. 07:54
Лига чемпионов: Еще 4 команды могут пройти в 1/8 финала

Сегодня завершится пятый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, после 8 игр, которые состоятся в группах A, B, C и D, могут определиться еще 4 участника плей-офф.

В группе А английский "Ливерпуль" встретится в гостях с "Аяксом" из Нидерландов. Если мерсисайдцы не проиграют, то досрочно выйдут в 1/8 финала.

В группе B португальский "Порту" может обеспечить себе место в плей-офф, если выиграет у "Брюгге" в Бельгии.

Лига чемпионов

Групповой этап, V тур

26 октября

Группа А

23:00. "Наполи" (Италия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

23:00. "Аякс" (Нидерланды) – "Ливерпуль" (Англия)

Очки: "Наполи" - 12. "Ливерпуль" - 9. "Аякс" - 3. "Рейнджерс" - 0.

Группа В

20:45. "Брюгге" (Бельгия) – "Порту" (Португалия).

23:00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Байер" (Германия)

Очки: "Брюгге" — 10. "Порту" — 6. "Атлетико" — 4. "Байер" — 3.

Группа С

20:45. "Интер" (Италия) – "Виктория" (Пльзень, Чехия)

23:00. "Барселона" (Испания) — "Бавария" (Германия)

Очки: "Бавария" — 12. "Интер" — 7. "Барселона" — 4. "Виктория" — 0.

Группа D

23:00. "Тоттенхэм" (Англия) — "Спортинг" (Португалия).

23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – "Марсель" (Франция)

Очки: "Тоттенхэм" — 7. "Марсель" — 6. "Спортинг" — 6. "Айнтрахт" — 4.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Daha 4 komanda 1/8 finala yüksələ bilər

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