Лига Чемпионов УЕФА: завершился первый тайм матча "Карабах"-"Партизани" - ОБНОВЛЕНО

Завершился первый тайм ответной игры между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, в первом тайме матча на стадионе "Далга Арена" голов забито не было.

*** 21:39

Идёт первый тайм ответной игры между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Счёт на данный момент - 0:0.

Как передаёт Report, в матче на стадионе "Далга Арена" команды представлены нижеследующими стартовыми составами:

"Карабах": 13. Вагнер, 4. Рахиль Мамедов, 3. Аилтон, 14. Рашад Садыхов, 5. Максим Медведев, 8. Маркос Мичел, 7. Араз Абдуллаев, 9. Хайме Ромеро, 20. Ришард Алмейда, 17. Абделла Зубир, 19. Филип Озобич

Запасные: 12. Шахрудин Магомедалиев, 30. Аббас Гусейнов, 2. Гара Гараев, 6. Симеон Славчев, 10. Даниэль Кинтана, 21. Гаджиага Гаджиев, 11. Махир Эмрели

"Партизани": 12. Албан Ходжа, 2. Эгзон Белица, 33. Энео Битри, 22. Лябинот Ибраими, 23. Эсин Хакай, 17. Бруно Телуши, 20. Эсат Мала, 26. Виллиам, 7. Эральдо Чинари, 10. Ясир Асани, 9. Соломон Теофилус

Запасные: 1. Дашамир Джика, 19. Лоренц Траши, 4. Рон Броя, 38. Кристи Коте, 90. Эммануэль Менса, 99. Брайан Браун