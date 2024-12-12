Лига чемпионов УЕФА: Завершились матчи VI тура группового этапа

В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи VI тура группового этапа.
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Групповой этап
VI тур
11 декабря
21:45. "Атлетико" (Испания) – "Слован" (Словакия) – 3:1
21:45. "Лилль" (Франция) – "Штурм" (Австрия) – 3:2
12 декабря
00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Барселона" (Испания) – 2:3
00:00. "Ювентус" (Италия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 2:0
00:00. "Арсенал" (Англия) – "Монако" (Франция) – 3:0
00:00. "Милан" (Италия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 2:1
00:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Спарта" (Чехия) – 4:2
00:00. "Штутгарт" (Германия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 5:1
Напомним, что матчи VII тура группового этапа начнутся 21 января 2025 года.