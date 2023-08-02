Лига чемпионов УЕФА: В следующий раунд вышли четыре команды

Дан старт ответным матчам второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает
По итогам матчей в следующий раунд вышли греческий "Панатинаикос", словенская "Олимпия", кипрский "Арис" и словацкий "Слован".
Представитель Лимассола в III квалификационном раунде встретится с победителем пары "Карабах" (Азербайджан)/"Ракув" (Польша).
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, ответные игры
1 августа
21:30. "Панатинаикос" (Греция) - "Днепр-1" (Украина) — 2:2
Голы: Андрей Спорар, 15'; 70' - Артем Довбик, 24', Эдуард Сарапи, 54'
Красная карточка: Владимир Танчик, 75 ("Днепр-1")
Первая игра - 3:1
22:00. "Олимпия" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) — 2:1
Голы: Тимми Эльшник, 18'; 90'+2 - Кирилл Десподов, 15'
Красная карточка: Сон, 83 ("Лудогорец")
Первая игра - 1:1
22:00. БАТЭ (Беларусь) - "Арис" (Кипр) — 3:5
Голы: Валерий Громыко, 25' (пенальти), Александр Мартынов, 48', Денис Лаптев, 90'+3 - Шави Бабика, 8', Янник Комис, 26', Кешью, 35', Лео Бенктссон, 56', Мариуш Степински, 74'
Первая игра - 2:6
22:00. "Слован" (Словакия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) — 2:2
Голы: Александр Каврич, 5', Зуберу Шарани, 66' - Хрвое Баришич, 75', Антонио Иванчич, 90'+3
Первая игра - 1:0
Отметим, что сегодня состоятся остальные 8 ответных матчей III квалификационного раунда.