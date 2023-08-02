Лига чемпионов УЕФА: В следующий раунд вышли четыре команды

Дан старт ответным матчам второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Дан старт ответным матчам второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в первый игровой день было проведено четыре встречи.

По итогам матчей в следующий раунд вышли греческий "Панатинаикос", словенская "Олимпия", кипрский "Арис" и словацкий "Слован".

Представитель Лимассола в III квалификационном раунде встретится с победителем пары "Карабах" (Азербайджан)/"Ракув" (Польша).

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, ответные игры

1 августа

21:30. "Панатинаикос" (Греция) - "Днепр-1" (Украина) — 2:2

Голы: Андрей Спорар, 15'; 70' - Артем Довбик, 24', Эдуард Сарапи, 54'

Красная карточка: Владимир Танчик, 75 ("Днепр-1")

Первая игра - 3:1

22:00. "Олимпия" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) — 2:1

Голы: Тимми Эльшник, 18'; 90'+2 - Кирилл Десподов, 15'

Красная карточка: Сон, 83 ("Лудогорец")

Первая игра - 1:1

22:00. БАТЭ (Беларусь) - "Арис" (Кипр) — 3:5

Голы: Валерий Громыко, 25' (пенальти), Александр Мартынов, 48', Денис Лаптев, 90'+3 - Шави Бабика, 8', Янник Комис, 26', Кешью, 35', Лео Бенктссон, 56', Мариуш Степински, 74'

Первая игра - 2:6

22:00. "Слован" (Словакия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) — 2:2

Голы: Александр Каврич, 5', Зуберу Шарани, 66' - Хрвое Баришич, 75', Антонио Иванчич, 90'+3

Первая игра - 1:0

Отметим, что сегодня состоятся остальные 8 ответных матчей III квалификационного раунда.