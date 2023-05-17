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Лига чемпионов УЕФА: в Манчестере определится второй финалист турнира

Лига чемпионов УЕФА: в Манчестере определится второй финалист турнира Английский "Манчестер Сити" сегодня будет принимать испанский "Реал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
17 мая 2023 г. 07:30
Лига чемпионов УЕФА: в Манчестере определится второй финалист турнира

Английский "Манчестер Сити" сегодня будет принимать испанский "Реал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, игра стартует в 23:00 по бакинскому времени.

Первая игра между командами, которая состоялась неделей ранее, завершилась со счетом 1:1. В составе "Реала" забитым мячом отметился Винисиус Жуниор (36-я минута). У "Манчестер Сити" отличился Кевин Де Брюйне (67).

Игру на стадионе "Этихад" будет судить польский арбитр Шимон Марчиняк.

Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, ответный матч
17 мая

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания)
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
Стадион "Этихад", Манчестер
Первая игра - 1:1.

Напомним, что победитель пары в финале турнира сыграет с итальянским "Интером".

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