Лига чемпионов УЕФА: в I квалификационном раунде будут проведены последние матчи

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в рамках ответных матчей состоятся последние семь встреч.

Чемпион Азербайджана "Карабах" примет на Бакинском Олимпийском стадионе гибралтарского "Линкольна", которого в первом противостоянии обыграл со счетом 1:2.

Болгарский "Лудогорец", уступивший в Косове местному "Балкани" со счетом 0:2, попытается взять реванш на домашней арене.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, ответные игры

19 июля

19:00. "Валмиера" (Латвия) - "Олимпия" (Словения)

Первая игра - 1:2

20:00. "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Астана" (Казахстан)

Первая игра – 1:1

20:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Клаксвик" (Фарерские острова)

Первая игра - 0:0

20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Линкольн" (Гибралтар)

Первая игра - 2:1

22:00. "Эсперанж" (Люксембург) – "Слован" (Словакия)

Первая игра – 1:1

22:00. Лудогорец (Болгария) - Балканы (Косова)

Первая игра - 0:2

22:30. "Ларне" (Северная Ирландия) — ХИК (Финляндия)

Первая игра – 0:1