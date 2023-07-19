Лига чемпионов УЕФА: в I квалификационном раунде будут проведены последние матчи

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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Чемпион Азербайджана "Карабах" примет на Бакинском Олимпийском стадионе гибралтарского "Линкольна", которого в первом противостоянии обыграл со счетом 1:2.
Болгарский "Лудогорец", уступивший в Косове местному "Балкани" со счетом 0:2, попытается взять реванш на домашней арене.
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, ответные игры
19 июля
19:00. "Валмиера" (Латвия) - "Олимпия" (Словения)
Первая игра - 1:2
20:00. "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Астана" (Казахстан)
Первая игра – 1:1
20:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Клаксвик" (Фарерские острова)
Первая игра - 0:0
20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Линкольн" (Гибралтар)
Первая игра - 2:1
22:00. "Эсперанж" (Люксембург) – "Слован" (Словакия)
Первая игра – 1:1
22:00. Лудогорец (Болгария) - Балканы (Косова)
Первая игра - 0:2
22:30. "Ларне" (Северная Ирландия) — ХИК (Финляндия)
Первая игра – 0:1