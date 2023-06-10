О нас

Лига чемпионов УЕФА: Стамбул будет принимать второй англо-итальянский финал

Лига чемпионов УЕФА: Стамбул будет принимать второй англо-итальянский финал Сегодня в Стамбуле пройдет финальная игра Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 сезона.
Футбол
10 июня 2023 г. 07:30
Лига чемпионов УЕФА: Стамбул будет принимать второй англо-итальянский финал

Сегодня в Стамбуле пройдет финальная игра Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 сезона.

Как передает Report, в решающей встрече сойдутся английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

Матч на Олимпийском стадионе имени Ататюрка начнется в 23:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать польский арбитр ФИФА Шимон Марчиняк.

Стамбул второй раз будет принимать финал, в котором встретятся английский и итальянский клубы. До этого в финале сезона 2004/2005 играли итальянский "Милан" и английский "Ливерпуль". Встреча запомнилась болельщикам эпическим камбэком мерсисайдцев. Проигрывая в счете 0:3, англичане сумели перевести игру в дополнительное время, а затем оказались сильнее миланцев в серии послематчевых пенальти.

"Манчестер Сити" до сих пор не выигрывал главный европейский клубный турнир, хотя один раз играл в финале. "Интер" же выиграл три из шести финалов ЛЧ, в которых ему доводилось играть.

Лига чемпионов УЕФА
Финал
10 июня

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия)
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
Олимпийский стадион имени Ататюрка, Стамбул.

Отметим, что в прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов УЕФА завоевал испанский "Реал".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: İstanbulda ikinci ingilis-italyan finalı

Другие новости из категории

Названа сумма, вырученная от благотворительного матча Сабах - Бешикташ
Названа сумма, вырученная от благотворительного матча "Сабах" - "Бешикташ"
9 июня 2023 г. 16:04
Главный тренер Нефтчи получил предложение из клубов из Саудовской Аравии и Катара
Главный тренер "Нефтчи" получил предложение из клубов из Саудовской Аравии и Катара
9 июня 2023 г. 13:53
Италия обыграла Южную Корею и вышла в финал молодежного чемпионата мира
Италия обыграла Южную Корею и вышла в финал молодежного чемпионата мира
9 июня 2023 г. 05:22
Луис Суарес может перейти в Интер Майами вслед за Месси
Луис Суарес может перейти в "Интер Майами" вслед за Месси
8 июня 2023 г. 06:43
Махир Эмрели простился с турецким Коньяспор
Махир Эмрели простился с турецким "Коньяспор"
8 июня 2023 г. 01:49
Определился победитель Лиги конференций УЕФА
Определился победитель Лиги конференций УЕФА
8 июня 2023 г. 01:02
Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру
7 июня 2023 г. 23:18
Президент ПФЛ: Мы решили не проводить Суперкубок
Президент ПФЛ: Мы решили не проводить Суперкубок
7 июня 2023 г. 16:20
Лига конференций: Сегодня состоится финальная игра
Лига конференций: Сегодня состоится финальная игра
7 июня 2023 г. 07:32
Сборная Бразилии по футболу впервые сыграет в черной форме
Сборная Бразилии по футболу впервые сыграет в черной форме
7 июня 2023 г. 06:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi