Лига чемпионов УЕФА: Стамбул будет принимать второй англо-итальянский финал

Сегодня в Стамбуле пройдет финальная игра Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 сезона.

Сегодня в Стамбуле пройдет финальная игра Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 сезона.

Как передает Report , в решающей встрече сойдутся английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

Матч на Олимпийском стадионе имени Ататюрка начнется в 23:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать польский арбитр ФИФА Шимон Марчиняк.

Стамбул второй раз будет принимать финал, в котором встретятся английский и итальянский клубы. До этого в финале сезона 2004/2005 играли итальянский "Милан" и английский "Ливерпуль". Встреча запомнилась болельщикам эпическим камбэком мерсисайдцев. Проигрывая в счете 0:3, англичане сумели перевести игру в дополнительное время, а затем оказались сильнее миланцев в серии послематчевых пенальти.

"Манчестер Сити" до сих пор не выигрывал главный европейский клубный турнир, хотя один раз играл в финале. "Интер" же выиграл три из шести финалов ЛЧ, в которых ему доводилось играть.

Лига чемпионов УЕФА

Финал

10 июня

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия)

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Олимпийский стадион имени Ататюрка, Стамбул.

Отметим, что в прошлом сезоне победу в Лиге чемпионов УЕФА завоевал испанский "Реал".