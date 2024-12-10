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Лига чемпионов УЕФА: Сегодня состоятся 9 матчей VI тура

Лига чемпионов УЕФА: Сегодня состоятся 9 матчей VI тура 09:11
Футбол
10 декабря 2024 г. 09:24
Лига чемпионов УЕФА: Сегодня состоятся 9 матчей VI тура

Сегодня стартует VI тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА .

Как сообщает Report, английский клуб "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Жироной" (Испания), а "Байер 04" (Германия) примет итальянский "Интер".

Представитель Испании "Реал" встретится с "Аталантой" в Италии.

21:45 "Динамо" (Хорватия) - "Селтик" (Шотландия)
21:45 "Жирона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
00:00 “Лейпциг” (Германия) - "Астон Вилла" (Англия)
00:00 "Байер 04" (Германия) - "Интер" (Италия)
00:00 "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)
00:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Спортинг" (Португалия)
00:00 "Шахтер" (Украина) - "Бавария" (Германия)
00:00 "Зальцбург" (Австрия) - "ПСЖ" (Франция)
00:00 "Брест" (Франция) - "ПСВ" (Нидерланды)

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 11 декабря.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün VI turun 9 oyunu keçiriləcək

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