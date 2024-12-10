Лига чемпионов УЕФА: Сегодня состоятся 9 матчей VI тура

09:11

Сегодня стартует VI тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА .

Как сообщает Report, английский клуб "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Жироной" (Испания), а "Байер 04" (Германия) примет итальянский "Интер".

Представитель Испании "Реал" встретится с "Аталантой" в Италии.

21:45 "Динамо" (Хорватия) - "Селтик" (Шотландия)

21:45 "Жирона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

00:00 “Лейпциг” (Германия) - "Астон Вилла" (Англия)

00:00 "Байер 04" (Германия) - "Интер" (Италия)

00:00 "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

00:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Спортинг" (Португалия)

00:00 "Шахтер" (Украина) - "Бавария" (Германия)

00:00 "Зальцбург" (Австрия) - "ПСЖ" (Франция)

00:00 "Брест" (Франция) - "ПСВ" (Нидерланды)

Отметим, что остальные матчи тура пройдут 11 декабря.