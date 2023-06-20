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Лига чемпионов УЕФА: сегодня определится соперник "Карабаха"

Лига чемпионов УЕФА: сегодня определится соперник "Карабаха" Сегодня состоится жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024.
Футбол
20 июня 2023 г. 07:30
Лига чемпионов УЕФА: сегодня определится соперник Карабаха

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024.

Как передает Report, мероприятие, которое пройдет в штаб-квартире Европейской футбольной организации в швейцарском Ньоне, начнется в 16:00 по бакинскому времени.

По итогам жеребьевки определится первый соперник "Карабаха", который будет представлять Азербайджан на самом престижном клубном турнире континента. Агдамский клуб, являющийся вторым по рейтингу на данном этапе, вошел в корзину сеяных.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд

Сеяные: "Ференцварош" (Венгрия), "Карабах" (Азербайджан), "Слован" (Словакия), "Лудогорец" (Болгария), "Шериф" (Молдова), БАТЭ (Беларусь), "Астана" (Казахстан), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Яльгирис" (Литва), ХИК (Финляндия), "Флора" (Эстония), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), TNS (Уэльс), "Олимпия" (Словения), "Зрински" (Босния и Герцеговина).

Несеяные: "Линкольн" (Гибралтар), "Клаксвик" (Фарерские острова), Победитель предварительного раунда, "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Ракув" (Польша), "Партизани" (Албания), "Хакен" (Швеция), "Фарул" (Румыния), "Валмиера" (Латвия), "Балкани" (Косово), "Ларне" (Северная Ирландия), "Урарту" (Армения), "Хамрун" (Мальта), "Эсперанж" (Люксембург), "Струга" (Северная Македония).

Отметим, что первые матчи I квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 11-12, а ответные - 18-19 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün “Qarabağ”ın rəqibi müəyyənləşəcək

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